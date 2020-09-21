Premier Lig'de Liverpool fırtınası esmeye devam ediyor. Geçen sezonun 99 puanlı şampiyonu kırmızılar, 2020-2021 sezonuna da oldukça iyi başladı. Bu sezon iyi bir kadro kuran ve transferin en çok harcayan takımı olan Chelsea'ye konuk olan Liverpool, deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarıda başa baş bir oyun ortaya çıkarken; Chelsea'den Christiensen, 45+1'de gole giden Sadio Mane'yi düşürünce kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele geçiren Liverpool, 50'de harika bir organizasyonla golü buldu. Liverpool'lu oyuncuların şık paslarla geliştirdiği atakta Firmino sağdan ortaladı; Mane altıpas ön çizgisi yakınından kafayı vurup topu sol direğin yanından ağlarla buluşturdu.

54'te Mane 2. kez sahneye çıktı. Chelsea kalecisi Kepa'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Mane, fileleri 2. kez havalandırdı, Chelsea: 0 - Liverpool: 2

73. dakikada Chelsea penaltı kazansa da Jorginho'nun vuruşunda kaleci Alisson gol izni vermedi ve Liverpool sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Liverpool bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı; Chelsea ise 3 puanda kaldı.