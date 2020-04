Liverpool efsanesi Kenny Dalglish koronavirüse yakalanınca dünyadan destek yağdı!

Zamanının en iyi oyuncularından Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı. Sosyal medyadan ise destekler gecikmedi.

Liverpool tarihinin unutulmaz efsanelerinden “Sir” unvanlı Kenny Dalglish’in dün girdiği corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Hiçbir belirti göstermeyen ve önlem amaçlı teste sokulan 69 yaşındaki eski Liverpool’lunun sağlık durumu iyi kontrol altında tutuluyor.

SİR LAKABINA UYARAK "ÇABUCAK İYİLEŞ KRAL" DESTEĞİ

Dalglish’in corona pozitif çıkmasının ardından efsaneye sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdı.

Başta Liverpool’un yakın dönem efsanelerinden Steven Gerrard olmak üzere, camianın birçok ünlü ismi destek mesajları yayınladı. Gerrard mesajında, Dalglish’in lakabına vurgu yaparak, “Çabucak iyileş, Kral” dedi.

Jordan Henderson: “Çabucak iyileş moruk”

Jamie Carragher: “Umarım Kenny bu hastalıktan en kısa zamanda kurtulur”

Ian Rush: “En kısa zamanda iyileşmeni dilerim Sir Kenny Dalglish”

Mesaj yayınlayanlardan bir diğeri de günümüzde Liverpool kalesini koruyan Brezilyalı Alisson Becker’di: “Becker ailesinden sevgiler”

The Dalglish family have released the following statement to supporters regarding Sir Kenny Dalglish. https://t.co/aNT5fXakFx — Liverpool FC (at ?) (@LFC) April 10, 2020

İskoçya Milli Takımı: “Bu gece tüm güzel dileklerimizi Sir Kenny Dalglish’e gönderiyoruz. Kısa zamanda iyileş Kenny”

We are sending our best wishes to Sir Kenny Dalglish this evening.



Get well soon, Kenny. pic.twitter.com/1SPspmFDxP — Scotland National Team (@ScotlandNT) April 10, 2020

James Milner: “En kısa zamanda iyileş Sir Kenny”

Get well soon Sir ? Kenny

???? https://t.co/hSP8nZGb7D — James Milner (@JamesMilner) April 10, 2020

Gary Lineker: “Çabucak iyileş, Sir Kenny”