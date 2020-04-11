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  3. Liverpool efsanesi Kenny Dalglish koronavirüse yakalanınca dünyadan destek yağdı!

Liverpool efsanesi Kenny Dalglish koronavirüse yakalanınca dünyadan destek yağdı!

Liverpool'un efsane ismi Kenny Dalglish'in koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine yıldız isme sosyal medyadan destek yağdı.

Liverpool efsanesi Kenny Dalglish koronavirüse yakalanınca dünyadan destek yağdı!

Zamanının en iyi oyuncularından Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı. Sosyal medyadan ise destekler gecikmedi.

Liverpool tarihinin unutulmaz efsanelerinden “Sir” unvanlı Kenny Dalglish’in dün girdiği corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Hiçbir belirti göstermeyen ve önlem amaçlı teste sokulan 69 yaşındaki eski Liverpool’lunun sağlık durumu iyi kontrol altında tutuluyor.

SİR LAKABINA UYARAK "ÇABUCAK İYİLEŞ KRAL" DESTEĞİ

Dalglish’in corona pozitif çıkmasının ardından efsaneye sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdı.

Başta Liverpool’un yakın dönem efsanelerinden Steven Gerrard olmak üzere, camianın birçok ünlü ismi destek mesajları yayınladı. Gerrard mesajında, Dalglish’in lakabına vurgu yaparak, “Çabucak iyileş, Kral” dedi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get well soon king ? ❤️

Steven Gerrard (@stevengerrard)'in paylaştığı bir gönderi ()

Jordan Henderson: “Çabucak iyileş moruk”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get well soon gaffer! ? ❤️ #YNWA

Jordan Henderson (@jhenderson)'in paylaştığı bir gönderi ()

Jamie Carragher: “Umarım Kenny bu hastalıktan en kısa zamanda kurtulur”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hopeful Kenny will be rid of the virus ASAP ? #stayhome

Jamie Carragher ??‍?‍?‍?❤️ (@23_carra)'in paylaştığı bir gönderi ()

Ian Rush: “En kısa zamanda iyileşmeni dilerim Sir Kenny Dalglish”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wishing a speedy recovery to the best...Sir Kenny Dalglish. Get well soon ?❤ #YNWA

Ian Rush MBE (@ian_rush9)'in paylaştığı bir gönderi ()

Mesaj yayınlayanlardan bir diğeri de günümüzde Liverpool kalesini koruyan Brezilyalı Alisson Becker’di: “Becker ailesinden sevgiler”

 

İskoçya Milli Takımı: “Bu gece tüm güzel dileklerimizi Sir Kenny Dalglish’e gönderiyoruz. Kısa zamanda iyileş Kenny”

 

James Milner: “En kısa zamanda iyileş Sir Kenny”

 

Gary Lineker: “Çabucak iyileş, Sir Kenny”

 

 




GÜNDEM ÖZETİ


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