Liverpool Genk maçı hangi kanalda | Liverpool Genk maçı canlı izleme linki

İki takım Liverpool Genk karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 4. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Liverpool Genk maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Liverpool Genk maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Liverpool Genk maçı hangi kanalda

Liverpool Genk maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde iki takım karşıya karşıya gelecek. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar.

Son iki Şampiyonlar Ligi maçında da dörder gol atan Liverpool, tarihte bunu üst üste üç kez başaran dördüncü takım olmak için sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta da en az beşer gol yiyen Genk, tarihte dört maçlık seri yaşayan ilk takım olabilir. Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda Cristiano Ronaldo'nun ardından en fazla gole katkı yapan oyuncular Roberto Firmino ve Mohamed Salah.

Genk forması giyen Stephen Odey, Liverpool ile oynanan ilk maçta attığı golle, turnuva tarihinde bir Belçika takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandıran üçüncü oyuncu oldu. Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda Marc-André ter Stegen'in ardından en fazla gole kapama yapan kaleci Alisson. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 19 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Jürgen Klopp, son yenilgisini Kasım 2013'te Borussia Dortmund'dan aldı.

Liverpool Genk Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadeleyi ülkemizde canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

Liverpool Genk maçı canlı izleme linki

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Liverpool ile Genk arasında oynanan maç, iki takımın Avrupa kupaları tarihindeki ilk karşılaşmaydı. Genk'in Avrupa kupaları tarihinde İngiltere deplasmanında çıktığı tek maç, 5-0 kaybettiği Chelsea karşılaşmasıydı.

Avrupa arenasında çıktığı son 23 iç saha maçını kaybetmeyen Liverpool, evinde son yenilgisini Ekim 2014'te Real Madrid'den aldı. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde galibiyet almadan en fazla maça çıkan takım Genk.