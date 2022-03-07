Avrupa futbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Artık çeyrek final biletleri için sahaya çıkacak takımlar kıyasıya bir mücadele içerisine girişecekler. Bu kapsamda Liverpool ile Inter karşı karşıya gelecek. Peki Liverpool - Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

LİVERPOOL - INTER ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Inter maçı 8 Mart 2022 Salı günü oynanacak. Müsabaka saat 23.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

LİVERPOOL - INTER MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool - Inter maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen üzerinden şifreli olarak takip edebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.