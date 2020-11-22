Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
İngiltere Premier Lig'de, 9. hafta maçları oynanıyor. Geçen sezonun şampiyonu Liverpool, zirve mücadelesinde yer alan Leicester City'i evinde konuk ediyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Milli aranın sona ermesinin ardından futbolun beşiği İngiltere'de heyecan geri döndü. Haftanın en dikkat çekici maçları arasında yer alan Liverpool - Leicester City maçı, bu akşam oynanacak. Sıralamada arka arkaya yer alan iki takımda mutlak galibiyet istiyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
LİVERPOOL - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Premier Lig'in 9. haftasında karşılaşacak olan Liverpool ve Leicester Pazar akşamı saat 22.15'te Anfield Road'da mücadele edecek. Zirve yarışında yer alan iki takımda mutlak galibiyet istiyor. Karşılaşmayı, Chris Kavanagh yönetecek.
HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
Premier Lig'in ülkemizdeki yayıncısı S Sport, Liverpool - Leicester City maçını da yayınlayacak kanallar arasında bulunuyor. S Sport kanalını izlemek için ise D Smart aboneliği bulunması gerekiyor. Liverpool - Leicester City maçı, bu akşam saat 22.15'te S Sport'tan izlenebilir.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Leicester'ı konuk ettiği son dokuz Premier Lig maçını da kaybetmeyen Liverpool (7G 2B), bu seriden önceki üst üste üç karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı (1997-2000 arasında).
- Liverpool ile oynadığı son 16 Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Leicester (3B 11M), son galibiyetini Şubat 2017'de aldı (3-1).
- Evinde oynadığı son üç karşılaşmada da açılış golünü yiyen ancak bu karşılaşmalardan galip ayrılan Liverpool, üst üste dört iç saha maçını da bu şekilde kazanan ilk takım olabilir.
- Liverpool forveti Diogo Jota, Liverpool formasıyla en üst lig seviyesindeki ilk dört iç saha maçında da gol atan ilk oyuncu olmak istiyor.
- Premier Lig tarihinde Liverpool filelerini Leicester forveti Jamie Vardy'den (7) daha fazla havalandıran sadece iki isim var: Andy Cole (11) & Thierry Henry (8).