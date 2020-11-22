Milli aranın sona ermesinin ardından futbolun beşiği İngiltere'de heyecan geri döndü. Haftanın en dikkat çekici maçları arasında yer alan Liverpool - Leicester City maçı, bu akşam oynanacak. Sıralamada arka arkaya yer alan iki takımda mutlak galibiyet istiyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

LİVERPOOL - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 9. haftasında karşılaşacak olan Liverpool ve Leicester Pazar akşamı saat 22.15'te Anfield Road'da mücadele edecek. Zirve yarışında yer alan iki takımda mutlak galibiyet istiyor. Karşılaşmayı, Chris Kavanagh yönetecek.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Premier Lig'in ülkemizdeki yayıncısı S Sport, Liverpool - Leicester City maçını da yayınlayacak kanallar arasında bulunuyor. S Sport kanalını izlemek için ise D Smart aboneliği bulunması gerekiyor. Liverpool - Leicester City maçı, bu akşam saat 22.15'te S Sport'tan izlenebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ