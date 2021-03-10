Liverpool- Leipzig maç özeti izle 2-0! Salah ve Mane attı, Liverpool turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanında Liverpool- RB Leipzig ile Macaristan'daki Puskas Arena stadyumunda Türkiye saati ile 23.00'de başlayan mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldığı maçta, yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yaptı.

Mücadelenin 10. dakikasında hızlı gelişen Leipzig atağında Nkunku'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Olmo'nun vuruşunda kaleci Alisson'un gole izin vermezken Alexander Arnol topu uzaklaştırdı. 18.dakikada Liverpool'dan Arnold'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Jota'nın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Gulacsi, parmaklarıyla kornere çeldi.

Dakika 23'de Thiago'nun savunma arkasına yolladığı uzun topta Mohamed Salah'ın vuruşunu kaleci Gulacsi, kurtardı, dönen topta Mane'nin vuruşu zayıf kaldı. Topa vurmak için hamle yapan Salah rakibi Dayot Upamecano'ya faul yaptı.

Mücadelenin ikinci yarısında Jota'nın vuruşunda Gulacsi topu kurtardı, dönen topa Salah'ın vuruşu kale üzerinden oyunun alanının dışına çıktı.

65.dakikada Dayot Upamecano getirdiği topta sol kanattaki Hee-Chan Hwang'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı ortada Alexander Sörloth'un yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin 70.dakikasında Thiago, pasını Mane'ye aktardı. Mane'nin pasında savunma arkasına sarkan Jota, pasını sağ kanattaki Salah'a aktardı. Upamecano'yu geçen Salah, açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu ve Liverpool 1-0 öne geçti.

74.dakikada Arnold, sağ kanatta pasını Salah'a aktardı. Salah'ın pasında topla buluşan Origi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Mane'nin vuruşu ile skor 2-0 oldu ve mücadele bu skorla tamamlandı.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Ozan Kabak , Andrew Robertson, Nathaniel Phillips, Trent Alexander-Arnold, Fabinho , Georginio Wijnaldum, Thiago Alcantara, Diogo Jota, Sadio Mane, Mohamed Salah.

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Dayot Upamecano ,Lukas Klostermann, Nordi Mukiele , Marcel Sabitzer, Emil Forsberg, Tyler Adams , Christopher Nkunku, Kevin Kampl, Yussuf Poulsen, Dani Olmo.

LİVERPOOL - LEİPZİG MAÇ ÖZETİ İZLE

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