Liverpool- Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı bugün oynanacak olan Liverpool -

RB Leipzig maçı ile devam edecek. İlk maçta rakibini deplasmanda 2-0'lık skorla deviren Liverpool, RB Leipzig'i ağırlıyor.

LİVERPOOL- LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN ,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool- RB Leipzig maçı 10 Mart Çarşamba (bugün) oynanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena stadyumunda oynanacak olan maç beIN SPORTS HD 2 kanalında, Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool- RB Leipzig mücadelesi beIN SPORTS HD 2'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Fabinho, Phillips, Robertson, Jones, Wijnaldum, Thiago, Jota, Salah, Mane.

RB Leipzig: Gulacsi, Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Sabitzer, Kampl, Haidar, Nkunku, Olmo, Poulsen.