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  3. Liverpool- Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? muhtemel ilk 11'ler...

Liverpool- Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool, Alman temsilcisi RB Leipzig'i konuk edecek. Peki Liverpool- Leipzig maçı ne zaman, hangi gün ,saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Liverpool- Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı bugün oynanacak olan  Liverpool -     
RB Leipzig  maçı ile devam edecek. İlk maçta rakibini deplasmanda 2-0'lık skorla deviren  Liverpool, RB Leipzig'i ağırlıyor.

LİVERPOOL- LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN ,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool- RB Leipzig maçı 10 Mart Çarşamba (bugün) oynanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena stadyumunda oynanacak olan maç  beIN SPORTS HD 2 kanalında, Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak. Mücadelede  Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos  ve Cyril Gringore yapacak. 

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool- RB Leipzig mücadelesi  beIN SPORTS HD 2'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Fabinho, Phillips, Robertson, Jones, Wijnaldum, Thiago, Jota, Salah, Mane.

RB Leipzig: Gulacsi, Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Sabitzer, Kampl, Haidar, Nkunku, Olmo, Poulsen.

Tayfun Altuntaş
Editör
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