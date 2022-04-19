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Liverpool - Manchester United maçı canlı izle | Liverpool - Manchester United maçı S Sport canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Ligi'nin 30.hafta maçında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Liverpool - Manchester United maçı canlı izle | Liverpool - Manchester United maçı S Sport canlı yayın izle linki haberimizde...

Liverpool - Manchester United maçı canlı izle | Liverpool - Manchester United maçı S Sport canlı yayın izle linki

Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'nde heyecan büyük bir maçla sürüyor. Bu kapsamda Liverpool ile Manchester United 30.hafta müsabakasında kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler için Liverpool - Manchester United maçı canlı izle | Liverpool - Manchester United maçı S Sport canlı yayın izle linki haberimizde... 

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE 

Liverpool ile Manchester United arasında oynanacak olan İngiltere Premier Ligi 30.hafta maçında 19 Nisan 2022 Salı günü Anfield Road Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 22.00'da Anfield'da başlayan mücadeleyi hakem Martin Atkinson yönetiyor. Atkinson'ın yardımcılıklarını ise C. Hatzidakis ve R.West yapıyor. 

Öte yandan sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Liverpool, Salah (3), Keita ve Jota'nın attığı gollerle 5-0 kazanmıştı. 

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE 

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Liverpool ile Manchester United maçı, S Sport ve S Spor Plus kanalından şifreli olarak ekranlara geliyor. 

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Liverpool: Alisson, Trent Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Tiago, L Luiz Diaz, Salah, Mane

Manchester United: De Gea, Wan-Bisakka, Jones, Maguire, Lindelof, Dalot, Pogba, Matic, Bruno Fernandes, Elanga, Rashford

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
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