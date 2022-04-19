Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Ligi'nde heyecan büyük bir maçla sürecek. Bu kapsamda Liverpool ile Manchester United 30.hafta müsabakasında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler için "Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? " sorularının yanıtları haberimizde...

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Manchester United arasında oynanacak olan İngiltere Premier Ligi 30.hafta maçında 19 Nisan 2022 Salı günü Anfield Road Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22.00'da Anfield'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Martin Atkinson yönetecek. Atkinson'ın yardımcılıklarını ise C. Hatzidakis ve R.West yapacak.

Öte yandan sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Liverpool, Salah (3), Keita ve Jota'nın attığı gollerle 5-0 kazanmıştı.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool ile Manchester United maçı, S Sport ve S Spor Plus kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MUHTEMEL İLK 11

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Mane.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Ronaldo.