Liverpool - Midtjylland maçı CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor. D Grubu ikinci maçında Liverpool, Midtjylland'ı ağırlıyor. Liverpool - Midtjylland maçını canlı izlemek için tıklayınız.
Şampiyonlar Ligi heyecanı ikinci haftasıyla devam ediyor. Birçok keyifli maçın oynanacağı geceyi futbolseverler büyük bir merakla bekliyor. Bu akşam D Grubu ikinci maçlarında Liverpool ile Midtjylland karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde. Midtjylland, Avrupa kupalarında Liverpool'a rakip olan üçüncü Danimarka temsicisi olacak (1983/84'te Odense Boldklub & 1995/96'da Brondby). Midtjylland, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir İngiliz takımına rakip olacak. Danimarka temsilcisi, Avrupa kupalarında Ada ekipleriyle oynadığı altı maçın üçünden galip ayrıldı (1B 2M). Peki, Liverpool - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Liverpool ve Midtjylland, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Anfield Road'da oynanacak. Maçı, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Pawel Raczkowski'in yardımcılıklarını ise Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Liverpool - Midtjylland mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 3 kanalından izlenebilecek.
Liverpool 11'i: Alisson, Fabinho, Gomez, Alexander-Arnold, Robertson, Milner, Henderson, Shaqiri, Minamino, Jota, Origi.
Midtjylland 11'i: Andersen, Scholz, Sviatchenko, Andersson, Silva, Cajuste, Frank, Mabel, Dreyer, Sisto, Kaba.
Liverpool - Midtjylland maçını canlı izlemek için tıklayınız.
2. HAFTA MAÇLARI
27 Ekim Salı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A
20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München
23:00 Atletico Madrid v Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B
20:55 Shakhtar Donetsk v Inter
23:00 Mönchengladbach v Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C
23:00 Marseille v Manchester City
23:00 Porto v Olympiakos
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D
23:00 Atalanta v Ajax
23:00 Liverpool v Midtjylland
28 Ekim Çarşamba:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E
20:55 Krasnodar v Chelsea
23:00 Sevilla v Rennes
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F
23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg
23:00 Club Brugge v Lazio
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G
23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev
23:00 Juventus v Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H
20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain
23:00 Manchester United v RB Leipzig