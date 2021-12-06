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Liverpool - Milan Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. grup maçında olan Liverpool ile Milan karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyenler ise internette Liverpool - Milan Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Liverpool - Milan Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Artık grup aşamasında son maça gelinen ve büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Milan kozlarını paylaşacak. heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Liverpool - Milan Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

LİVERPOOL - MİLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Milan Şampiyonlar Ligi maçı 7 Aralık 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

LİVERPOOL - MİLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool - Milan Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden üyelik satın alınarak izlenebilmektedir.

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