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Liverpool Napoli hangi kanalda | Napoli Liverpool maçı izleme linki

DÜNYA: Kulüpler Arası Dostluk Maçı kapsamında Napoli Liverpool maçı oynanacak. Spor severler ise Liverpool Napoli hangi kanalda merak etmekte. Peki Napoli Liverpool maçı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Liverpool Napoli hangi kanalda | Napoli Liverpool maçı izleme linki

İki büyük futbol takımı Liverpool Napoli karşı karşıya geliyor. Yapılan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Liverpool Napoli hangi kanalda merak ediyor. Peki Napoli Liverpool maçı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Liverpool Napoli hangi kanalda

Liverpool Napoli hangi kanalda | Napoli Liverpool maçı izleme linki

Liverpool-Napoli Maçı 28 Temmuz Pazar günü oynanacak. Liverpool-Napoli Maçı 19:00'de başlayacak. Liverpool ile Napoli arasındaki Hazırlık Maçı  Maçı Murrayfield Stadyumu, Edinburgh'da oynanacak.

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Napoli Liverpool maçı izleme linki

Liverpool ile Napoli arasındaki Hazırlık Maçı maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

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