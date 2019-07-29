Liverpool Napoli özet izle | Liverpool Napoli maç özeti izle

İki büyük takım Liverpool ve Napoli karşı karşıya geldi. Yapılan Kulüpler Arası Dostluk Maçı ise ekranlardaydı. Kullanıcılar Liverpool Napoli özet izle diye arama yapmakta. İşte Liverpool Napoli maç özeti izle videosu...

Hazırlık maçında Napoli, Liverpool'u 3-0 mağlup ederken Eljif Elmas süre bulamadı.

Liverpool Napoli özet izle

Napoli ile Liverpool, hazırlık maçında İskoçya'nın Edinburgh şehrinde karşılaştı. İki takımın da as kadrolar ile başladığı maçı Napoli 3-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lorenzo Insigne, 29. dakikada Arkadiusz Milik ve 52. dakikada Amin Younes kaydetti.

Fenerbahçe'den 16 milyon euroya transfer edilen Eljif Elmas ise Liverpool karşısında süre bulamadı.

Liverpool Napoli maç özeti izle

İki büyük takım Liverpool ve Napoli karşı karşıya geldi. Yapılan Kulüpler Arası Dostluk Maçı ise ekranlardaydı. Kullanıcılar Liverpool Napoli özet izle diye arama yapmakta. İşte Liverpool Napoli maç özeti izle videosu...

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'u hazırlık maçında 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'den 18 milyon euro bonservis ücretiyle Eljif Elmas'ı kadrosuna katan Napoli, hazırlık karşılaşmasında Premier Lig devi Liverpool'u 3-0 yendi.

İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 17'de Insigne, 29'da Milik ve 52'de Amin Younes kaydetti.

Makedon futbolcu Eljif Elmas, bu karşılaşmanın 21 kişilik kadrosunda yer almadı.

Napoli Liverpool'u dağıttı

İki büyük takım Liverpool ve Napoli karşı karşıya geldi. Yapılan Kulüpler Arası Dostluk Maçı ise ekranlardaydı. Kullanıcılar Liverpool Napoli özet izle diye arama yapmakta. İşte Liverpool Napoli maç özeti izle videosu...

Eljif Elmas'ın kadroda yer almadığı maçta Napoli, Liverpool'u 3-0 yendi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'u 3-0 mağlup etti. Napoli'nin gollerini 17. dakikada Lorenzo Insigne, 29. dakikada Arkadiusz Milik ve 52. dakikada Amin Younes kaydetti.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas maç kadrosunda yer almadı.