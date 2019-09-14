Liverpool Newcastle United maçı özet izle | Liverpool Newcastle United maç özeti
İNGİLTERE: Premier League - 5. Maç Günü kapsamında Liverpool Newcastle United maçı oynandı. Spor severler ise Liverpool Newcastle United maçı özet izle merak etmekte. İşte Liverpool Newcastle United maç özeti...
İki takım Liverpool Newcastle United karşı karşıya geldi. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 5. Maç Günü ise ekranlardaydı.
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Liverpool Newcastle United maçı özet izle
Liverpool Newcastle United maç özeti
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.
Lider Liverpool, ligin beşinci haftasında Newcastle United'ı Anfield Road Stadı'nda ağırladı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Jetro Willems'in golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin 28 ve 40. dakikalardaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.
72. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile farkı ikiye çıkaran ve kalan bölümde skoru koruyan Liverpool, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle 5'te 5 yapan Liverpool 15 puanla liderliğini sürdürürken, Newcastle United 4 puanda kaldı.
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