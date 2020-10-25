Liverpool, Ozan Kabak'a resmen talip oldu!

Süper Lig'de Galatasaray'ın alt yapısında yetişerek Avrupa'ya açılan Ozan Kabak, taliplerini arttırıyor. 2019 yılında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan genç yıldız, henüz 20 yaşında olmasına rağmen yine 2019-2020 sezonunun Schalke 04'e 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Schalke'de başarılı performansını sürdüren genç oyuncu, İngiliz futbolunun dev kulübü Liverpool'a transfer olmak üzere.

VAN DIJK'IN YERİNE OZAN

Premier Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Merseyside derbisinde sakatlanan Van Dijk, sahalardan en az 6 ay boyunca uzak kalacak. Kırmızıların, bir numaralı stoperi ve adeta takımın lideri olan Hollandalı savunmacının eksiğini kapatmak isteyen Jürgen Kloop, stopere Ozan Kabak'ı istedi.

İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre, Liverpool'un ciddi şekilde ilgilendiği Ozan Kabak, transfer listesinin birinci sırasında bulunuyor. Schalke 04 ise Kabak'ın değeri için geçtiğimiz sezon 40 milyon Sterlin değer biçmişti. Liverpool ise Jürgen Klopp'un ısrarla kadrosuna katmak istediği Ozan Kabak için 20 milyon sterlin ve bonuslarla Alman ekibinin kapısını çalmayı planlıyor.

Aynı haberde, Schalke'nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ozan Kabak'ın satışına sıcak baktığı belirtiliyor.