Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi 1-0 yendi.Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Carrow Road'da Norwich City'nin konuğu oldu.İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta konuk ekip, Sadio Mane'nin 78. dakikada attığı golle...
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi 1-0 yendi.
Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Carrow Road'da Norwich City'nin konuğu oldu.
İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta konuk ekip, Sadio Mane'nin 78. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 17. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 25. galibiyetini alırken puanını 76'ya çıkardı. Lig sonuncusu Norwich City ise 18 puanda kaldı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT