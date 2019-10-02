Liverpool Salzburg maçı hangi kanalda | Liverpool Salzburg maçı canlı izleme linki

İki takım Liverpool Salzburg karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 2. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Liverpool Salzburg maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Liverpool Salzburg maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Liverpool Salzburg maçı hangi kanalda

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları bu akşam oynanacak müsabakalar ile devam edecek. E Grubunda Liverpool bu akşam Anfield'da Salzburg'u konuk edecek. Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Napoli'ye 2-0 kaybeden Liverpool taraftarı önünde Salzburg karşısında ilk üç puanını almanın hesaplarını yapıyor.

Liverpool-Salzburg maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Anfield Road'da oynanacak olan mücadelede İsveç'li hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Liverpool-Salzburg maçı beIN SPORTS MAX HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Liverpool Salzburg maçı canlı izleme linki

Liverpool-Salzburg maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu ikinci hafta maçında Liverpool sahasında Salzburg'u konuk edecek. Grupta oynadığı ilk maçta Napoli deplasmanında 2-0 kaybeden kırmızılar bu akşam Genk'i sahasında gol yağmuruna tutan Salzburg'û konuk edecek.