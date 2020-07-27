İngiltere Premier Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşayan Liverpool, sezonu galibiyetle bitirdi. Sezonun son maçında Newcastle United deplasmanına çıkan Liverpool, rakibini 3-1 mağlup etti. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan şampiyon, Premier Lig'de sezonu 99 puan ile kapattı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 1. dakikada Gayle'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golün şokunu atlatan Liverpool, 38. dakikada van Dijk'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Konuk ekip ikinci yarıda da hız kesmedi. 59'da Origi ve 89. dakikada Mane'nin attığı gollerle skoru 3-1'e getiren Liverpool, sahadan bu sonuçla ayrıldı.

3-1'lik galibiyetin ardından Liverpool, sezonu 99 puanla şampiyon kapattı. Newcastle United ise 13. sırada 44 puanda kaldı.

PREMIER LİG'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

İngiltere Premier Lig'de Leicester City'i deplasmanda 2-0 yenen Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Premier Lig'in son hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki takım Manchester United ve Leicester City, King Power Stadı'nda karşılaştı.

Konuk takım Manchester United, ilk yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleyi, Bruno Fernandes'in 71. dakikada penaltıdan ve Jesse Lingard'ın 90+8. dakikada attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Manchester United, bu skorla ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırken, ligi 5. sırada bitiren Leicester City ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

CHELSEA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Chelsea, Wolverhampton'u 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan bir diğer takım oldu.

Londra ekibi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Wolverhampton'u konuk etti.

Ev sahibi takım Chelsea, 45+1. dakikada Mason Mount ve 45+4. dakikada Oliver Giroud'un attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Chelsea, bu skorla ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Manchester City, daha önceki haftalarda ligi 2. sırada tamamlamayı garantileyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Ligde son hafta maçlarının ardından, geçen haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Liverpool ile Manchester City, Manchester United ve Chelsea,