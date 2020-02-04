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Liverpool - Shrewsbury Town maçı ne zaman? Liverpool - Shrewsbury Town maçı hangi kanalda?

İNGİLTERE: FA Kupası - 1/16 Finaller kapsamında Liverpool - Shrewsbury Town maçı oynanacak. Spor severler ise Liverpool - Shrewsbury Town maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Liverpool - Shrewsbury Town maçı ne zaman? Liverpool - Shrewsbury Town maçı hangi kanalda?

İki takım Liverpool - Shrewsbury Town karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: FA Kupası - 1/16 Finaller ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Liverpool - Shrewsbury Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Liverpool - Shrewsbury Town maçı hangi kanalda?

Liverpool - Shrewsbury Town, İngiltere FA Cup maçı 04 02 2020 günü Yayın Yok, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45. 

İngiltere FA Cup maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

Liverpool ile Shrewsbury Town arasındaki İngiltere FA Cup  Maçı Anfield Stadyumu, Liverpool'da oynanacak.



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