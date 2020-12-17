Premier Lig'de sezonun dev maçlarından birisi oynandı. Jürgen Kloop ve Jose Mourinho'nun karşılaşmasında kazanan Jürgen Kloop ve ekibi oldu. Ligde zirve yarışında eşit puanlarla yollarına devam eden iki takım, bu maçı kazanması halinde avantaj elde edecekti. Bu avantajı kullanabilen takım ise Liverpool oldu.

Maçın başından sonuna kadar etkili ve topa sahip olan taraf olan Liverpool, Salah ve Firmino'nun 90. dakikada gelen golüyle galip gelmeyi başardı.

Liverpool, 26. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Salah'ın vuruşunda defanstan da seken top Lloris'i çaresiz bırakarak ağlarla buluşturdu.

33. dakikada Tottenham, Son ile skoru 1-1'e eşitledi. İlk 45 dakika 1-1 tamamlanırken ikinci yarıya Tottenham biraz daha etkili başladı. Art arda gelişen ataklardan sonuç alamayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Roberto Firmino'nun 90. dakikada gelen kafa golüne engel olamadı.

Liverpool, bu sonucun ardından puanını 28 yaptı ve liderliğe yükseldi. Haftaya averajla lider giren Tottenham ise 25 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi.