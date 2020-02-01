Liverpool Southampton maçı ne zaman? Liverpool Southampton maçı hangi kanalda?

İki takım Liverpool Southampton karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 25. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Liverpool Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Premier Lig'in tozunu attıran Liverpool yoluna namağlup devam ediyor. Liderin maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar Liverpool Southampton maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap arıyor.

Liverpool Southampton maçı hangi kanalda?

Premier Lig’de bugün Liverpool Southampton maçı heyecan yaratacak. Liverpool şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken şu ana kadar mağlubiyeti bulunmuyor. Bu akşam kazanmak isteyen Liverpool şampiyonluğa daha da yaklaşmak istiyor.

Liverpool – Southampton maçını hangi kanal yayınlayacak sorusunun cevabı belli oldu. Saat 18:00’de başlayacak olan maçı S Sport canlı olarak yayınlayacak.