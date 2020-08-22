Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig'de şampiyon tamamlayan Liverpool, Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Stuttgart ile bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, sezona güçlü bir şekilde başlamak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e elenen İngiliz ekibi, önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi hedefini de gerçekleştirmek istiyor. Stuttgart ise geçtiğimiz sezonda Bundesliga 2'de mücadele etmiş ve sezonu tekrar Bundesliga'ya yükselerek tamamlamıştı. Peki, Liverpool - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

LİVERPOOL - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Liverpool ve Stuttgart arasında oynanacak mücadele, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Yeni sezona etkili bir şekilde girmek isteyen iki ekipte hazırlık kamplarını Avusturya'da gerçekleştiriyor. Kampta bulunan iki takım arasındaki maç, TBC (Austria) Stadyumunda oynanacak.

HANGİ KANALDA?

İki takım arasında oynanacak hazırlık maçı, saat 19.00'da Liverpool'un internet sitesi üzerinden ücretli üyeliğe sahip olan kişilere özel olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın Liverpool'un Youtube kanalı üzerinden yayınlanması da bekleniyor. Ayrıca maçın Türkiye yayıncısı TRT Spor'da karşılaşmayı naklen izleyicilerle buluşturacak.