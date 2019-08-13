Liverpool taraftarı, İstiklal Caddesi'nde eğlendi

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesi Liverpool taraftarı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eğlendi, atkı ve kaşkol aldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim'de, Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da güvenlik nedeniyle bariyerlerle kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, alınan güvenlik tedbirleri kapsamında saat 22.30 itibarıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'ın etrafını bariyerlerle yaya trafiğine kapattı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA