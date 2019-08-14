Liverpool taraftarı, Süper Kupa maçını bekliyor

Talimhane'de toplanan bir grup Liverpool taraftarı, UEFA Süper Kupa maçı öncesi takımları lehine tezahürat yaptı. Liverpool taraftarına bazı Türk taraftarlar da destek verdi.

Bu akşam Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa öncesi bir grup Liverpool taraftarı Talimhane'de toplandı. Takımları lehine sık sık tezahürat yapan Liverpool taraftarı, maç saatini bekleyişe geçti. Öte yandan bazı Türk taraftarlar da Liverpoollu taraftarların eğlencesine ortak olarak, tezahüratlara katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftar grubu

- Grubun marş söylemesi

- Tezahüratlara katılan Türk taraftarlar

- Genel ve detaylar

DHA