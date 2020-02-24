Liverpool West Ham United maçı ne zaman? Liverpool West Ham United maçı hangi kanalda?

Liverpool West Ham United maçı ile 27. haftasını kapatacak olan İngiltere Premier Lig'de aslında şampoiyonun kim olacağı pek çok spor severe göre belli. Bu sene İngiltere'yi resmen silip süpüren Liverpool kendi sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

Peki Liverpool West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig 27. hafta kapanış maçında Liverpool, West Ham United'ı ağırlayacak. Geriye kalan 26 haftada 76 puan toplayan Liverpool ligde zirvede yer alıyor. 24 puan toplayan West Ham United ise 18. sırada bulunuyor.

Premier Lig’de şampiyonluğu neredeyse garanti olan Liverpool, West Ham United ile mücadele edecek. Liverpool’da Henderson, Clyne, Shaqiri ve Larouci, West Ham’da ise Yarmalenko, Wilshere forma giyemeyecek. İşte mücadelenin saati ve kanalı…

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Liverpool West Ham United maçı hangi kanalda?

Liverpol, Anfield Road’ta West Ham United’ı ağırlayacak. Saat 23.00’da başlayacak olan mücadele S Sport’tan canlı yayınlanacak.