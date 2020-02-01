İki takım Liverpool - Southampton karşı karşıya geldi. İNGİLTERE: Premier League - 25. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Liverpool - Southampton maç özeti ve detayları...

İngiltere Premier Lig 25. hafta karşılaşmasında Southampton'ı ağırlayan Liverpool, yenilmezlik serisine bir yenisini daha ekledi ve mücadeleyi 4-0 kazandı.

Liverpool - Southampton maç özeti izle

İngiltere’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Liverpool, sahasında ağırladığı Southampton’ı 4-0 yenerek yürüyüşünü sürdürmeyi başardı.

Ligde geride kalan 24 maçta sadece 1 maçta beraberlik yaşayan ve bütün maçlarını kazanan Liverpool, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 47. dakikasında Oxlade-Chamberlain’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Kilidi açan ev sahibi Liverpool 60’ta Jordan Henderson, 72. ve 90. dakikalarda Mohamed Salah’ın golleriyle sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Brezilyalı futbolcu Roberto Firmino ise maçta yaptığı 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Lider Liverpool bu galibiyetle puanını 73 yaparken, bir maçı eksik en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 22’ye çıkardı. Southampton ise 31 puanda kaldı.