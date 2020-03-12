Liverpool'a nazar değdi

İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - Son yıllarda ortaya koyduğu futbol ve giderek artan başarı grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Liverpool, 13 günde aldığı kötü sonuçlarla namağlup unvanının yanı sıra iki kupaya veda etti.

Alman teknik adam Jurgen Klopp ile bu sezon Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası olmak üzere dört kulvarda yarışan "Kırmızılar", üst üste aldığı mağlubiyetlerle iki kupaya birden veda ederken, ligde de "namağlup" unvanını kaybettti.

Tarihinin son şampiyonluğunu 30 yıl önce 1989-1990 sezonunda yaşayan İngiliz futbolunun köklü kulübü, kupa şansının devam ettiği tek kulvar olan Premier Lig'deki şampiyonluğu için gün sayıyor.

"Kırmızılar", Manchester City'nin puan kaybetmemesi halinde Everton ve Crystal Palace maçlarını kazanırsa 21 Mart'ta 19. şampiyonluğunu ilan edecek. Liverpool, aynı zamanda Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı unvanını alacak.





- Watford durdurdu





Ligde 29. hafta sonunda 82 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, İspanyol Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı son şampiyon Manchester City'ye 25 puanlık fark atarak Premier Lig'de son yılların en iddialı şampiyonluk yürüyüşüne imza attı.

İlk 27 haftadaki tek puan kaybını 1-1 berabere sona eren Manchester United deplasmanında yaşayan Liverpool, namağlup şampiyonluk için heyecanlanan taraftarlarını 19 Şubat'ta deplasmanda Watford'a 3-0 yenilerek hayal kırıklığına uğrattı.

Premier Lig'de en son 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger'in çalıştırdığı Arsenal, ligde namağlup şampiyonluğa ulaşmıştı. Londra temsilcisi, 12 beraberlikle 24 puan kaybetmiş ve 90 puanla sezonu bitirmişti.





- Federasyon Kupası'nda Chelsea'yi geçemedi





Federasyon Kupası'nda (FA Cup) son şampiyonluğunu 2006 yılında kazanan, son finalini de 2012 yılında oynayan Liverpool, bu sezon da kupadaki özlemini gideremedi.

Stamford Bridge Stadı'nda Chelsea ile 5. tur maçında karşılaşan Liverpool, başkent temsilcisine 2-0 yenilerek çeyrek final bileti alamadı.





- Son 2 yılın finalisti uzatmalarda yıkıldı





Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki yıldır final oynayan, geçen sezon kupayı müzesine götüren Liverpool, bu kez Atletico Madrid engelini geçemedi.

Son 16 turunda deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Atletico Madrid'i Anfield Road Stadı'nda ağırlayan "Kırmızılar", 90 dakikayı 1-0 önde tamamlayınca karşılaşma uzatmaya gitti. Sloven file bekçisi Jan Oblak'ın performansıyla yıldızlaştığı mücadelede uzatmalarda 2-0 öne geçmesine karşın Marcos Llorente (2) ve Alvaro Morata'nın gollerine engel olamadı ve çeyrek finalin kapısından döndü.

Liverpool, 2006 yılından bu yana ilk kez "Devler Ligi"ne son 16 turunda veda etti.





- Liverpool, Alisson'u aradı





Liverpool, İspanyol rakibi Atletico Madrid karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı kalecisi Alisson'u aradı.

İki sezon önce UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında Liverpool kalesini koruyan Loris Karius performansıyla eleştirilerin hedefi olurken, dün de bir başka Madrid temsilcisine karşı görev yapan Adrian beklentilerden uzak futboluyla hayal kırıklığı yaşattı.





- 10 yaşındaki taraftarın isteği gerçekleşti





Liverpool'un bu sezon tüm kulvarlarda doludizgin gidişi, Manchester Unitedlı 10 yaşındaki bir taraftarın da teknik direktör Klopp'a mektup yazmasına neden olmuştu.

Okul projesi çerçevesinde şubat ayında Alman teknik adama bir mektup gönderen ve "Lütfen artık yenilin" diyen Daragh Curley'in dileği çok sürmeden gerçekleşti. "Kırmızılar" önce Premier Lig, ardından da Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.





Kaynak: AA