Liverpool'da Matip sezonu kapattı! Ozan Kabak'ın yeri hazır...

Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı. Kırmızılar, sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcunun 30 milyon euro satın alma opsiyonuna da sahip. Dünya çapında ses getiren Ozan Kabak'ın Liverpool'da yaşanan savunma sıkıntıları nedeniyle kadroya girmesi bekleniyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un savunma oyuncusu Joel Matip, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki Tottenham maçında sakatlanan Matip'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini belirtti.

29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Liverpool, sezon başından itibaren savunmada büyük kayıplar verdi. İlk olarak Virgil van Dijk, daha sonra da Joe Gomez'in sakatlanması, Jürgen Kloop ve teknik ekibini oldukça sıkıntıya sokmuştu. Ara transfer döneminde iki genç ismi kadrosuna katan Premier Lig devi, bu transferlerle birlikte savunmada yaşanan sorunları aşmayı planlıyor.

Liverpool, ara transfer döneminde Ben Davies ve Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı.