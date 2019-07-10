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  3. Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi uzatıldı

Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, 24 yaşındaki santrfor Divock Origi'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, 24 yaşındaki santrfor Divock Origi'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı oyuncu ile uzun süreli sözleşmeye imza atıldığı ifade edildi.

Geçen sezon Liverpool formasıyla 22 maçta 8 gol kaydeden Origi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final karşılaşmalarında attığı gollerle turnuvaya damga vurmuştu.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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