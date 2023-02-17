Livio Milts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Livio Milts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Livio Milts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Livio Milts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Livio Milts 4 Ekim 1997 tarihinde Genk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Livio Milts Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC Playermanagement-Sports yapmaktadır. Livio Milts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Livio Milts'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Livio Milts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Livio Milts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Livio Milts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Livio Milts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2016 yılında Roda JC U21

1 Temmuz 2017 yılında Roda JC

1 Şubat 2021 yılında TOP Oss

30 Haziran 2021 yılında Roda JC

1 Temmuz 2021 yılında FC Urartu

2 Ocak 2022 yılında PAEEK Kyrenia

1 Temmuz 2022 yılında Patro Eisden

31 Ocak 2023 yılında Hoogstraten VV

30 Haziran 2023 yılında Patro Eisden

Livio Milts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Livio Milts şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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