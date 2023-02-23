Liviu Antal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liviu Antal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liviu Antal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liviu Antal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liviu Antal 2 Haziran 1989 tarihinde Şimleu Silvaniei şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Liviu Ion Antal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liviu Antal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RG Sports Management yapmaktadır. Liviu Antal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liviu Antal'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liviu Antal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liviu Antal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Liviu Antal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liviu Antal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FCM Targu Mures

1 Temmuz 2009 yılında Otelul Galati

1 Temmuz 2012 yılında FC Vaslui

18 Temmuz 2014 yılında Gençlerbirliği

2 Şubat 2015 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2015 yılında Gençlerbirliği

1 Ağustos 2015 yılında Hapoel Tel Aviv

29 Ocak 2016 yılında Pandurii

30 Haziran 2016 yılında Hapoel Tel Aviv

29 Ağustos 2016 yılında Pandurii

31 Aralık 2016 yılında Hapoel Tel Aviv

10 Şubat 2017 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2017 yılında Zalgiris

4 Ocak 2021 yılında UTA Arad

15 Ocak 2022 yılında Haladás

7 Şubat 2022 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2022 yılında Haladás

13 Temmuz 2022 yılında CS Mioveni

Liviu Antal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liviu Antal şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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