Liviu Pancisin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liviu Pancisin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liviu Pancisin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liviu Pancisin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liviu Pancisin 2 Haziran 2003 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Liviu Valentin Pancișin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liviu Pancisin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına - tarihinde katılmıştır. Liviu Pancisin'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liviu Pancisin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liviu Pancisin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liviu Pancisin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liviu Pancisin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liviu Pancisin şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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