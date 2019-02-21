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Lizbon'da Galatasaray taraftarlarına sert müdahale

Galatasaray taraftarlarının bulunduğu bölgede Portekizli polisler sert uygulamalarda bulundular.

Lizbon'da Galatasaray taraftarlarına sert müdahale

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica - Galatasaray mücadelesi öncesinde panik yaratan bir olay yaşandı.

Maçtan önce Lizbon sokaklarında kümelenen Galatasaray taraftarlarının bulunduğu bölgede Lizbon polisi hafaya ateş açtı.

Polisin bu tavrı taraftarlar arasında kısa süreli paniğe yok açtı. Taraftarlar polisin bu sert uygulamasına anlam veremedi.

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