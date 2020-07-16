Ljajic ve Umut sezonu kapattı

Beşiktaş'ta 24 Haziran'da Covid-19 testleri pozitif sonuçlanan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in son testlerinin negatif olduğu ancak TFF protokolleri gereği sezonu kapattıkları açıklandı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Umut Nayir kalan 2 maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı kulüp, 24 Haziran'da Covid-19 testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun son yapılan test sonuçlarının negatife döndüğü ancak TFF'nin açıkladığı protokoller doğrultusunda sezonu kapattığı açıklandı. 2 futbolcu, TFF protokolleri gereği 5 gün arayla 3 kez test olacak ve ardından sahalara dönebilecek. Bu süre de ligin bitiminden sonraya denk geldiği için 2 oyuncu Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında oynayamayacak. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.

Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir."

Kaynak: İHA