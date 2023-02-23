Ljuban Crepulja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ljuban Crepulja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ljuban Crepulja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ljuban Crepulja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ljuban Crepulja 2 Eylül 1993 tarihinde Čapljina şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ljuban Crepulja Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Ljuban Crepulja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ljuban Crepulja'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ljuban Crepulja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ljuban Crepulja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ljuban Crepulja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ljuban Crepulja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Segesta U17

1 Temmuz 2009 yılında Segesta Sisak

30 Temmuz 2010 yılında Lokomotiva U19

8 Ağustos 2011 yılında Din. Zagreb U19

10 Ağustos 2012 yılında Hrv Dragovoljac

1 Temmuz 2013 yılında Slaven Belupo

1 Şubat 2016 yılında KV Mechelen

4 Şubat 2017 yılında Soligorsk

31 Aralık 2017 yılında KV Mechelen

5 Şubat 2018 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2019 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2021 yılında FC Rapid 1923

Ljuban Crepulja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ljuban Crepulja şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Segesta Sisak (2003 - 2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.