Ljubisa Nikodinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ljubisa Nikodinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ljubisa Nikodinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ljubisa Nikodinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ljubisa Nikodinovic 7 Temmuz 2001 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ljubiša Nikodinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ljubisa Nikodinovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ljubisa Nikodinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ljubisa Nikodinovic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ljubisa Nikodinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ljubisa Nikodinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ljubisa Nikodinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ljubisa Nikodinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2020 yılında BSK Banja Luka

3 Ağustos 2021 yılında FK Krupa

Ljubisa Nikodinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ljubisa Nikodinovic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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