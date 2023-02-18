Ljubisa Pecelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ljubisa Pecelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ljubisa Pecelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ljubisa Pecelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ljubisa Pecelj 29 Eylül 1993 tarihinde Ljubinje şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ljubiša Pecelj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ljubisa Pecelj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ljubisa Pecelj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ljubisa Pecelj'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ljubisa Pecelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ljubisa Pecelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ljubisa Pecelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ljubisa Pecelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Leotar Trebinje

1 Ocak 2013 yılında BSK Banja Luka

1 Ağu 2014 yılında HNK Capljina

23 Temmuz 2017 yılında Rudar Prijedor

2 Temmuz 2018 yılında Zvijezda G.

1 Şubat 2019 yılında Celik Zenica

29 Ocak 2020 yılında Kolubara

7 Temmuz 2020 yılında Metalac

17 Ocak 2022 yılında Radnicki 1923

Ljubisa Pecelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ljubisa Pecelj şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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