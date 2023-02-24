Ljubomir Djurovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ljubomir Djurovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ljubomir Djurovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ljubomir Djurovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ljubomir Djurovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ljubomir Djurovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ljubomir Djurovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ljubomir Djurovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ljubomir Djurovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ljubomir Djurovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ljubomir Djurovic 19 Haziran 1989 tarihinde Bijelo Polje şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Ljubomir Đurović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ljubomir Djurovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ljubomir Djurovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ljubomir Djurovic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ljubomir Djurovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ljubomir Djurovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ljubomir Djurovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ljubomir Djurovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2015 yılında NK Podgrmec

31 Temmuz 2015 yılında Jedinstvo

1 Temmuz 2017 yılında Zeta Golubovac

25 Temmuz 2018 yılında Mornar Bar

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2020 yılında B. Podgorica

20 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında OFK Petrovac

19 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

9 Ağustos 2022 yılında Mladost DG

Ljubomir Djurovic kimdir

Ljubomir Djurovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ljubomir Djurovic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ljubomir Djurovic nereli

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