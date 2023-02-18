Ljubomir Fejsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ljubomir Fejsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ljubomir Fejsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ljubomir Fejsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ljubomir Fejsa 14 Ağu 1988 tarihinde Kula şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Љубомир Фејса şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ljubomir Fejsa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ljubomir Fejsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ljubomir Fejsa'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ljubomir Fejsa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fejsa5/

Ljubomir Fejsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ljubomir Fejsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ljubomir Fejsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ljubomir Fejsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Hajduk Kula

2 Temmuz 2008 yılında Partizan

1 Temmuz 2011 yılında Olimpiakos

24 Ağu 2013 yılında Benfica

29 Ocak 2020 yılında Alavés

20 Temmuz 2020 yılında Benfica

24 Eylül 2020 yılında Al-Ahli SFC

11 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2022 yılında Partizan

Ljubomir Fejsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ljubomir Fejsa şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ljubomir Fejsa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vrbas, FK Hajduk Kula

Sırbistan takımında 16 numaralı formasıyla 24 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

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