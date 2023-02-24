Ljubomir Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ljubomir Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ljubomir Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ljubomir Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ljubomir Kovacevic 23 Şubat 2000 tarihinde Herceg Novi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Ljubomir Kovačević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ljubomir Kovacevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Ljubomir Kovacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ljubomir Kovacevic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ljubomir Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ljubomir Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ljubomir Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ljubomir Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2018 yılında OSK Igalo

1 Temmuz 2018 yılında FK Zemun U19

17 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2019 yılında Rad Belgrad

22 Ocak 2021 yılında Rudar Pljevlja

9 Ağustos 2021 yılında Radnicki Srem

4 Şubat 2022 yılında S. Novi Grad

18 Ağustos 2022 yılında Radnik Bijelj.

31 Ocak 2023 yılında Rudar Pljevlja

Ljubomir Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ljubomir Kovacevic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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