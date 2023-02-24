Ljubomir Pejovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ljubomir Pejovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ljubomir Pejovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ljubomir Pejovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ljubomir Pejovi 26 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ljubomir Pejovi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zarko Pelicic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ljubomir Pejovi'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ljubomir Pejovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ljubomir Pejovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ljubomir Pejovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ljubomir Pejovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2020 yılında Titograd U19

1 Temmuz 2021 yılında Podgorica U19

9 Ağustos 2021 yılında Mladost DG

31 Aralık 2021 yılında Podgorica U19

11 Şubat 2022 yılında Mladost DG

1 Temmuz 2022 yılında Rudar Pljevlja

Ljubomir Pejovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ljubomir Pejovi şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Ljubomir Pejovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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