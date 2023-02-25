Lleyton Brooks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lleyton Brooks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lleyton Brooks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lleyton Brooks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lleyton Brooks 20 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Lleyton Andrew Tanabe Brooks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lleyton Brooks Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Lleyton Brooks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 28 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lleyton Brooks'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lleyton Brooks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lleyton Brooks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lleyton Brooks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lleyton Brooks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2020 yılında Melbourne

Lleyton Brooks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lleyton Brooks şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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