Lloyd Junior Kazapua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lloyd Junior Kazapua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lloyd Junior Kazapua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lloyd Junior Kazapua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lloyd Junior Kazapua 25 Mart 1989 tarihinde Windhoek şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Namibya uyrukludur.Gerçek adı da Lloyd Junior Jaseuavi Kazapua şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lloyd Junior Kazapua Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lloyd Junior Kazapua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Lloyd Junior Kazapua'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lloyd Junior Kazapua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lloyd Junior Kazapua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lloyd Junior Kazapua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lloyd Junior Kazapua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında African Stars

1 Temmuz 2013 yılında Tigers Windhoek

1 Temmuz 2015 yılında African Stars

25 Temmuz 2018 yılında Highlands Park

31 Ağustos 2018 yılında Maccabi FC

9 Temmuz 2019 yılında Baroka FC

1 Kasım 2020 yılında Cape Umoya Utd.

19 Ağustos 2021 yılında Chippa United

Lloyd Junior Kazapua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lloyd Junior Kazapua şuan Chippa United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Lloyd Junior Kazapua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Namibya takımında 1 numaralı formasıyla 4 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

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