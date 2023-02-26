Lloyd Junior Kazapua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lloyd Junior Kazapua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lloyd Junior Kazapua kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lloyd Junior Kazapua ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lloyd Junior Kazapua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lloyd Junior Kazapua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lloyd Junior Kazapua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lloyd Junior Kazapua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lloyd Junior Kazapua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lloyd Junior Kazapua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lloyd Junior Kazapua 25 Mart 1989 tarihinde Windhoek şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Namibya uyrukludur.Gerçek adı da Lloyd Junior Jaseuavi Kazapua şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lloyd Junior Kazapua Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lloyd Junior Kazapua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Lloyd Junior Kazapua'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lloyd Junior Kazapua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lloyd Junior Kazapua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Lloyd Junior Kazapua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lloyd Junior Kazapua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında African Stars

1 Temmuz 2013 yılında Tigers Windhoek

1 Temmuz 2015 yılında African Stars

25 Temmuz 2018 yılında Highlands Park

31 Ağustos 2018 yılında Maccabi FC

9 Temmuz 2019 yılında Baroka FC

1 Kasım 2020 yılında Cape Umoya Utd.

19 Ağustos 2021 yılında Chippa United

Lloyd Junior Kazapua kimdir

Lloyd Junior Kazapua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lloyd Junior Kazapua şuan Chippa United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Lloyd Junior Kazapua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Namibya takımında 1 numaralı formasıyla 4 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lloyd Junior Kazapua nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Giorgi Kimadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kimadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giorgi Kimadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kimadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sten Reinkort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sten Reinkort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sten Reinkort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sten Reinkort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İrakli Bugridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Bugridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İrakli Bugridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Bugridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Sapovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sapovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Sapovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sapovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi