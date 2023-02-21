Lloyd Marsh Hughes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lloyd Marsh Hughes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lloyd Marsh Hughes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lloyd Marsh Hughes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lloyd Marsh Hughes 27 Nisan 2001 tarihinde Denbigh şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lloyd Marsh Hughes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Caernarfon Town futbol takımında oynamaktadır. Caernarfon Town takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lloyd Marsh Hughes'nin Caernarfon Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lloyd Marsh Hughes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lloyd Marsh Hughes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lloyd Marsh Hughes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lloyd Marsh Hughes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Chester U18

1 Temmuz 2021 yılında Chester

1 Eylül 2022 yılında Caernarfon

19 Ocak 2023 yılında Chester

20 Ocak 2023 yılında Caernarfon

Lloyd Marsh Hughes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lloyd Marsh Hughes şuan Caernarfon Town takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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