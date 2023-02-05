Lloyd Palun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lloyd Palun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lloyd Palun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lloyd Palun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lloyd Palun 28 Kasım 1988 tarihinde Arles şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Gabon,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lloyd Palun Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAS ASSIST & GOAL yapmaktadır. Lloyd Palun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lloyd Palun'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lloyd Palun Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lloyd Palun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lloyd Palun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lloyd Palun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Martigues

1 Temmuz 2009 yılında La Trinité

2 Ocak 2011 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2011 yılında OGC Nizza

27 Temmuz 2015 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2017 yılında Cercle Brugge

12 Ağu 2019 yılında Guingamp

1 Temmuz 2021 yılında SC Bastia

Lloyd Palun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lloyd Palun şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Lloyd Palun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gabon takımında 8 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 73 maçta 0 gol atmıştır.

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