Lluis Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lluis Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lluis Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lluis Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lluis Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lluis Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lluis Lopez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lluis Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lluis Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lluis Lopez 5 Mart 1997 tarihinde Manresa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lluís López Mármol şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lluis Lopez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TACTIC GRUP - OROBITG yapmaktadır. Lluis Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 18 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Lluis Lopez'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lluis Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luislopma/

Lluis Lopezboyu ve yaşı kaç

Lluis Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lluis Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lluis Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lluis Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2013 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2015 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2019 yılında Espanyol

30 Ocak 2020 yılında CD Tenerife

21 Temmuz 2020 yılında Espanyol

18 Ağu 2021 yılında Real Zaragoza

Lluis Lopez kimdir

Lluis Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lluis Lopez şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lluis Lopez nereli

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