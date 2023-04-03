Lluis Recasens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lluis Recasens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lluis Recasens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lluis Recasens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lluis Recasens 19 Şubat 2002 tarihinde Tarragona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Lluís Recasens Vives şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lluis Recasens Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Lluis Recasens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lluis Recasens'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lluis Recasens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lluis Recasens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lluis Recasens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lluis Recasens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2018 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2019 yılında Esp. Juvenil A

1 Ağustos 2020 yılında RCD Espanyol B

Lluis Recasens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lluis Recasens şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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