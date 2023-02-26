Loai Halaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loai Halaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loai Halaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loai Halaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loai Halaf 8 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da לואי חלף şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loai Halaf Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Loai Halaf'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Loai Halaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loai Halaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loai Halaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loai Halaf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ironi Nesher

6 Ekim 2020 yılında Hapoel Acre

15 Mart 2021 yılında Ironi Nesher

26 Ağustos 2021 yılında M. Bnei Reineh

Loai Halaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loai Halaf şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Loai Halaf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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