Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) Maaşları

Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) maaşı ortalama olarak aylık 7250_TL'dir. En düşük Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) maaşı 5950_TL, En yüksek ise 8550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.01

Meslek Adı :

Lobi Karşılama Görevlisi (Otel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otel müşterilerine odalarına kadar eşlik ederek, konakladıkları süre içerisinde danışmanlık yapan ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Lobi Karşılama Görevlisi(Otel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterileri otel önünde güler yüzlü, saygılı ve kibar bir şekilde karşılamak ve uğurlamak,

b) Müşterilerin bagajlarını almak,

c) Müşterilerin otele giriş işlemlerini yapması esnasında eşlik etmek,

d) Müşterilerin bagajlarını zamanında ve düzenli bir şekilde odaya çıkarmak.

e) Müşterilere eşlik ederken otel hakkında kısa bilgi vermek.

f) Müşterilerin otelde bulunmayan kişisel ihtiyaçlarını temin etmek,

g) Müşterilerin mesaj yada mektuplarını odalarına iletmek,

h) Sabah gazete dağıtımı yapmak, otelin ihtiyacı olan aylık dergileri almak,

i) Kapı görevlisi (Doorman) yoksa yerine vekalet etmek,

j) Resepsiyonun talimatı doğrultusunda müşterinin odasını değiştirmek,

k) Santral tarafından uyandırılamayan müşterileri uyandırmaya çalışmak,

l) Grup olarak otele giriş yapan müşterilerin bagajlarını etiketlemek,

m) Oteldeki günlük aktiviteleri panoya aktarmak,

n) Giriş ve çıkışlarda tespit edilen arızaları resepsiyona ve teknik bölüme iletmek.

o) Müşterilerin otelden çıkış esnasında talepleri olursa bagajlarını alıp, araçlarına yerleştirmek,

p) Misafire gelen mesajları zamanında iletmek

q) Güler yüzlü ve nazik olmak,

r) İdari bölümlere gelen form ve evrakları dağıtmak,

s) Otel önü bayrakları çıkarıp temizletmek, takmak,

t) Müşterilerin ve idari ofislerin posta işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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