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Lodos tekneleri batırdı

Balıkesir'in Edremit Körfezinde etkili olan lodos ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Lodos tekneleri batırdı

Balıkesir'in Edremit Körfezinde etkili olan lodos ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ayvalık ilçesinde lodos sebebiyle oluşan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Edremit ilçesinde de lodostan kurtulmak için derelere sığınan tekneler artan çay debileri yüzünden zor anlar yaşadı. Bazı tekneler battı. Bazı tekne sahipleri ise teknelerinin batmaması için tedbir almaya çalıştı.

Lodos tekneleri batırdı

Lodos tekneleri batırdı

Kaynak: İHA




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